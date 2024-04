Bombardeio reivindicado pelo Hezbollah em Israel deixou 14 feridos

Quatorze pessoas ficaram feridas no norte de Israel nesta quarta-feira (17), de acordo com os serviços de resgate, após um bombardeio reivindicado pelo movimento libanês Hezbollah, aliado do Irã.

"Quatorze feridos, dois deles em estado grave, foram retirados da localidade de Arab al Aramshe, na fronteira norte", informou o Centro médico de Galileia em comunicado.

O Hezbollah afirmou pouco antes que lançou um ataque com drones e mísseis contra uma base militar no norte de Israel, na fronteira sul do Líbano, "em resposta" à morte de pelo menos três de seus combatentes em bombardeios israelenses um dia antes.