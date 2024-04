Cem dias para os Jogos de Paris-2024, uma contagem regressiva sob tensão

A 100 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, as instalações estão preparadas e as principais preocupações estão centradas na segurança, sobretudo na cerimônia de abertura no Rio Sena, que representa um grande desafio.

A chama olímpica foi acesa na terça-feira (16) no sítio arqueológico grego de Olímpia e embarcará em 26 de abril com destino a Marselha, sudeste da França, onde chegará no dia 8 de maio. Até a cerimônia de abertura, em 26 de julho, fará uma viagem por toda a França, passando pelas Antilhas e Polinésia Francesa.

. Uma abertura que gera dúvidas

A ambição de realizar uma cerimônia de abertura histórica, pela primeira vez fora de um estádio e em um local tão simbólico quanto o Rio Sena, se tornou uma verdadeira dor de cabeça para o dispositivo de segurança necessário.