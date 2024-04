Decreto revela nomes de membros do conselho de transição do Haiti

O governo do Haiti revelou na terça-feira, em um decreto oficial, os nomes dos integrantes do esperado conselho presidencial de transição, uma etapa adicional para a instalação do órgão que pretende restaurar a ordem na empobrecida nação caribenha, muito afetada pela violência.

A criação do conselho havia sido anunciada em uma resolução anterior, publicada na sexta-feira no jornal oficial "Le Moniteur", um mês após o primeiro-ministro Ariel Henry anunciar sua renúncia em meio a uma onda de ataques de grupos criminosos na capital.

Os nove grupos e partidos políticos que estarão representados no conselho, no entanto, afirmaram um dia depois que ficaram "profundamente surpresos" com o texto, alegando que introduzia "modificações importantes" a um acordo alcançado uma semana antes.