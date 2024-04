Emprego e direitos, as principais preocupações dos jovens na Índia

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 29% dos jovens formados no ensino superior estavam desempregados em 2022.

"É fundamental falar sobre a brecha entre os estudantes e o mercado de trabalho", disse ela.

- O agricultor -

O agricultor do estado de Punjab Gurpartap Singh, de 22 anos, é um dos que definitivamente não apoiará o partido no poder.

Os agricultores deste estado no norte do país foram a espinha dorsal de um protesto que durou um ano em 2021 contra os esforços do governo Modi para introduzir reformas de mercado no setor agrícola da Índia.

As medidas acabaram sendo arquivadas, marcando uma rara derrota política para o primeiro-ministro, mas os agricultores afirmam que suas exigências ainda não foram atendidas.