Israel sob pressão internacional para evitar resposta incendiária ao ataque do Irã

"Se o regime sionista cometesse a menor agressão contra o nosso território, a resposta seria feroz e severa", declarou, na direção dos comandantes militares, após o desfile, que aconteceu em uma base próxima de Teerã.

Raisi também falou sobre o ataque de sábado, que segundo ele foi "comedido e punitivo".

- Estagnação nas negociações de trégua -

As negociações para obter uma nova trégua em Gaza, que permita a libertação dos reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza em troca de palestinos detidos em Israel, estão "estagnadas", afirmou o primeiro-ministro do Catar, país que atua como mediador ao lado dos Estados Unidos e do Egito.

"Nós estamos passando por uma etapa delicada, com alguma estagnação, e estamos tentando, o tanto quanto possível, resolver a estagnação", afirmou o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Os mediadores esperavam alcançar um acordo de trégua antes do Ramadã, no início de março, mas o objetivo não foi concretizado e os combates prosseguiram ao longo de todo o mês de jejum muçulmano, que terminou na semana passada.