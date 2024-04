Nadal é eliminado por De Miñaur na 2ª rodada do ATP 500 de Barcelona

O australiano quebrou o saque de Nadal no terceiro game para fazer 2 a 1 e confirmar o 3 a 1 com seu saque. O espanhol teve dificuldades para acompanhar o australiano, que partiu para o ataque e mais uma vez quebrou o saque do oponente, que conseguiu salvar três break points, antes de De Miñaur fazer 4 a 1 e confirmar o 5 a 1 com seu serviço.

Nadal deverá agora continuar a preparação na próxima semana, no Masters 1000, em Madri, tendo em vista seu grande objetivo: Roland Garros.

Resultados desta quarta-feira do ATP 500 de Barcelona:

- Simples - Segunda rodada:

Fabian Marozsan (HUN/N.17) x Luca Van Assche (FRA) 6-0, 3-2 e abandono

Roberto Carballés (ESP) x Lorenzo Musetti (ITA/N.10) 7-6 (7/4), 6-4