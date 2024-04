Naomi Osaka é eliminada na 1ª rodada no WTA 250 de Rouen

A japonesa Naomi Osaka, ex-número um do mundo, foi eliminada nesta quarta-feira (17) no torneio WTA 250 de Rouen, na França, ao perder na primeira rodada para a italiana Martina Trevisan (78ª do mundo) por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-2.

Osaka, vencedora de quatro títulos de Grand Slam na carreira, estava voltando ao saibro após a derrota sofrida na primeira fase em Roland Garros em 2022.

Em 2023 ela se tornou mãe e voltou ao circuito só no início de 2024, ocupando atualmente a 192ª posição do ranking.