Beleniuk, único ouro olímpico ucraniano em Tóquio, espera Jogos sem russos

Sem traçar um paralelo entre o atual conflito na Ucrânia e o genocídio de Ruanda, que causou pelo menos 800 mil mortes, Beleniuk denuncia "os atos de terror do Exército russo" em seu país.

"Ainda hoje, esses tempos terríveis continuam para nós, mas tentamos fazer o que podemos para sobreviver e preservar nosso Estado", diz ele.

"Nossos atletas são muito mais fortes do que eram há dois anos", diz ele. "Preocupados com a segurança de seu povo, com sua própria segurança e com seu futuro, eles se tornaram esportistas adultos", diz ele.

