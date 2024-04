Exército da Nigéria encontra jovem sequestrada há 10 anos pelo Boko Haram

Hoje enfraquecido pela ação do Exército e por disputas internas com a facção rival Estado Islâmico da África Oriental, o Boko Haram continua realizando atentados no norte da Nigéria, principalmente em áreas remotas. A insurgência jihadista nessa região do país já deixou mais de 40 mil mortos e 2 milhões de deslocados desde 2009.

Os sequestros em massa continuam sendo uma grande preocupação na Nigéria, diante da proliferação de grupos criminosos armados que atuam em estradas, residências e escolas em busca de resgates.

Mais de 1.680 estudantes foram sequestrados em escolas nigerianas entre 2014 e 2022, segundo a ONG Save the Children.

pma/ks/cpy/hgs/db/lb/am

© Agence France-Presse