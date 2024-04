Inverno abundante em neve e degelo repentino causaram inundações na Rússia

As atuais enchentes nas regiões fronteiriças da Rússia e do Cazaquistão são causadas pelo excesso de neve que derreteu muito rapidamente devido ao rápido aumento das temperaturas, explica uma climatologista, que dá menos importância à mudança climática.

"Ao contrário do noroeste da Europa, onde as enchentes são causadas principalmente pelas precipitações de inverno, que devem aumentar com a mudança climática, a relação entre as enchentes de 2024 na Rússia e a mudança climática é menos óbvia", explica Maria Shahgedanova, professora da Universidade de Reading, na Inglaterra.

"As enchentes de primavera na Rússia e no norte do Cazaquistão, devido ao derretimento da neve, ocorrem regularmente", lembra ela, citando episódios graves em "1922, 1942 e 1957".