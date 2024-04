Irã garante aos EUA que não quer 'expansão das tensões' com Israel

O chefe da diplomacia iraniana declarou que seu país fez chegar várias "mensagens" aos Estados Unidos para garantir que o Irã não busca "uma expansão das tensões" com Israel no Oriente Médio, informou seu ministério nesta quinta-feira (18).

"O que pode aumentar as tensões na região é o comportamento do regime sionista", disse Hossein Amir Abdollahian ao chegar na manhã desta quinta-feira a Nova York para uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Israel disse na quarta-feira que se reservava "ao direito de se proteger" da República Islâmica depois que Teerã atacou seu território com centenas de drones e mísseis no fim de semana.