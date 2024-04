Israel lança ataque contra o Irã, diz mídia americana

O Irã ativou seu sistema de defesa aérea sobre várias cidades, segundo as mídias estatais locais, depois que a emissora oficial do país informou que explosões foram ouvidas perto da cidade de Isfahan, no centro do país.

Israel havia advertido que atacaria o Irã depois que este lançou centenas de mísseis e drones contra o território israelense, a maioria dos quais foram interceptados.

A ofensiva iraniana aconteceu após um ataque que destruiu seu consulado em Damasco e que foi atribuído a Israel.

