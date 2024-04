Israel prossegue com bombardeios em Gaza

Um fotógrafo da AFP observou um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma enorme cratera no solo.

"Acordei com as meninas que gritavam 'mamãe, mamãe' (...) corri e vi crianças fugindo (...) havia cadáveres espalhados por todos os lados", disse à AFP o palestino Jamalat Ramidan após um ataque em Rafah, que virou um refúgio para mais de um milhão de palestinos que fugiram da destruição em outras áreas do território.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou o plano de iniciar uma ofensiva terrestre contra a cidade, que ele descreve como o último grande reduto do Hamas.

- "Haverá uma resposta" -

O Exército israelense afirmou que atacou nas últimas horas dezenas de "alvos" em Gaza, incluindo "terroristas, postos de observação e estruturas militares".

A guerra na Faixa de Gaza aumentou as tensões na região, com Israel e seus aliados, como os Estados Unidos, de um lado, e o Hamas e seus apoiadores, como Irã e o grupo Hezbollah, do outro.