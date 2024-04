O vínculo estreito entre a ONU e os palestinos

No entanto, as ambiguidades linguísticas entre as versões em inglês e francês das resoluções complicaram a situação e não deixaram claro o alcance da retirada exigida.

Em novembro de 1974, Yasser Arafat, então líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), fez seu primeiro discurso perante a Assembleia Geral em Nova York, afirmando que carregava tanto "um ramo de oliveira quanto o rifle de um combatente pela liberdade".

Dias depois, a Assembleia Geral reconheceu o direito dos palestinos à autodeterminação e à independência. Concedeu o status de observador da ONU à OLP como representante do povo palestino.

- Conversações de Oslo, sem a ONU -

Uma das iniciativas de paz mais firmes entre as partes não surgiu das Nações Unidas.

Em 1993, Israel e a OLP -que em 1988 havia declarado unilateralmente um Estado independente da Palestina- concluíram meses de negociações secretas em Oslo.