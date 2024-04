Ucrânia afirma que bombardeios russos deixaram um morto em Donetsk

"No total, os russos dispararam 17 vezes contra assentamentos da região de Donetsk ao longo do dia. E 127 pessoas foram retiradas da linha de frente, incluindo 13 crianças", acrescentou.

Duas pessoas ficaram feridas na cidade vizinha de Krasnohorivka, enquanto na região ucraniana de Kherson, no sul do país, as autoridades afirmaram que os bombardeios russos deixaram pelo menos 16 feridos.

Na Rússia, as autoridades relataram vários ataques aéreos ucranianos durante a noite.

O Ministério da Defesa anunciou que neutralizou 20 drones e dois mísseis balísticos em voo, em particular sobre a região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia e alvo de ataques ucranianos quase diários.

Uma mulher ficou ferida no ataque e teve que ser hospitalizada, afirmou o governador da região, Viatcheslav Gladkov.

Voronezh, também na fronteira com a Ucrânia, e Rostov, que abriga o quartel-general militar da operação russa na Ucrânia, também foram atingidas, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.