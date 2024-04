Um romancista e ex-espião israelense que previu o 7 de outubro, sem uma visão clara do futuro

"O Tubarão" começa com uma incursão de combatentes do Hamas no kibutz Kfar Aza, onde os comandos islamistas mataram dezenas de pessoas em seu ataque de 7 de outubro.

Ben-David, autor de diversos livros, delineou os cenários de sua obra percorrendo a região do sul de Israel, que faz fronteira com a Faixa de Gaza.

"Estando lá, me perguntei: 'Se eu fosse o Hamas, qual seria o melhor lugar para realizar um ataque?' (...) Esses kibutzim estavam protegidos no cotidiano, para enfrentar um ataque em um só lugar, mas não para uma invasão abrangente".

Mishka Ben-David sabe perfeitamente que uma operação militar ou dos serviços de segurança podem falhar.

Em setembro de 1997, ele foi um dos envolvidos em uma das operações mais mirabolantes do Mossad: a tentativa de assassinato do líder do Hamas, Khalid Meshal, em Amã, capital da Jordânia.

- Antídoto imprevisto -

Naquela missão, Ben-David se viu no improvável papel de ter que entregar o antídoto do veneno que havia sido aplicado em Meshal, por ordem de Benjamin Netanyahu, que exercia seu primeiro mandato à frente do governo israelense.