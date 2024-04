Embaixada americana em Israel restringe deslocamentos de funcionários

A embaixada dos Estados Unidos em Israel ordenou nesta sexta-feira aos funcionários e seus familiares que limitem os deslocamentos no país, depois dos relatos de explosões no Irã, que fontes do governo americano atribuíram às forças israelenses.

A representação diplomática informou em seu site que os "funcionários do governo americano e seus familiares" não podem viajar "por motivos pessoais" para fora de grandes cidades como Tel Aviv, Jerusalém e Beerseba.

O aviso de segurança, válido "até novo alerta", significa que também não podem viajar para o norte do país, perto da fronteira com o Líbano, onde o Exército israelense e o movimento libanês pró-Irã Hezbollah trocam tiros quase diariamente desde outubro.