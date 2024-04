Enchentes nos Emirados deixam três filipinos mortos e tráfego aéreo interrompido em Dubai

Três trabalhadores filipinos morreram em enchentes sem precedentes no início desta semana nos Emirados Árabes Unidos, onde o tráfego permaneceu interrompido no aeroporto de Dubai nesta sexta-feira (19).

Chuvas recordes nunca antes vistas nos Emirados causaram enchentes impressionantes, especialmente em Dubai, centro turístico e financeiro do país, onde várias estradas permanecem bloqueadas.

Após o cancelamento de mais de mil voos, o tráfego no aeroporto do Dubai, um dos mais movimentados do mundo, também continua perturbado.