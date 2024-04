Especialistas veem sinais de desescalada entre Irã e Israel, embora situação seja hostil

O ataque limitado ao Irã nesta sexta-feira (19), atribuído por autoridades americanas a Israel, sugere que os dois arqui-inimigos poderiam procurar uma desescalada, embora as relações entre os dois sejam explosivas, dizem os especialistas.

A comunidade internacional teme que décadas de tensões entre Israel e a República Islâmica se transformem em um confronto direto, tendo como pano de fundo a guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas, apoiado por Teerã, na Faixa de Gaza.

Segundo autoridades americanas citadas por várias emissoras do país, as explosões registradas nesta sexta-feira no centro do Irã são uma resposta de Israel aos ataques lançados por Teerã contra o território israelense no último fim de semana.