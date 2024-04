G7 faz apelo para 'impedir nova escalada' após explosões no Irã

Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram nesta sexta-feira (19) a "todas as partes" que "impeçam uma nova escalada" no Oriente Médio após as explosões que abalaram o Irã nesta sexta-feira (19).

"À luz dos ataques de 19 de abril, pedimos a todas as partes que trabalhem para evitar uma nova escalada. O G7 continuará trabalhando nesta direção", afirmaram os representantes das sete grandes potências industrializadas em um comunicado, no final de um encontro na ilha italiana de Capri.

O chanceler italiano, Antonio Tajani, cujo país preside este fórum político e econômico este ano, declarou em uma coletiva de imprensa que a agenda da reunião desta sexta-feira de manhã foi modificada para incluir as explosões no Irã.