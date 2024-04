Juventus sofre para salvar um ponto em sua visita ao Cagliari

A Juventus (3ª), em crise de resultados e de identidade desde janeiro, sofreu muito para salvar um ponto nos últimos minutos (2-2) na visita ao Cagliari (14º), nesta sexta-feira (19), pela 33ª rodada da Serie A.

O time da Sardenha abriu vantagem no primeiro tempo com dois pênaltis, convertidos por Gianluca Gaetano (30') e pelo colombiano Yerry Mina (36') contra o goleiro polonês da 'Juve', Wojciech Szczesny, que jogou com uma bandagem protetora especial depois de passar por uma cirurgia devido a uma fratura do nariz no início da semana.

No segundo tempo, a 'Vecchia Signora' despertou.