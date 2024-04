Swiatek avança às semifinais em Stuttgart; Sabalenka é eliminada

Swiatek, atual bicampeã do torneio, perdeu apenas uma partida na cidade alemã em sua carreira e na trajetória rumo aos títulos de 2022 e 2023 perdeu apenas dois sets, um em cada ano.

Nas quartas de final, ela derrotou em dois sets Emma Raducanu, campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2021, mas que caiu para a 303ª colocação no ranking.

Nas semifinais, Swiatek enfrentará a cazaque Elena Rybakina, número 4 do mundo e que nas quartas de final derrotou a italiana Jasmine Paolini (14ª) por 6-3, 5-7 e 6-3.

Do outro lado do chaveamento, Sabalenka, vencedora do Aberto da Austrália no início deste ano, perdeu para Vondrousova, vice-campeã de Roland Garros em 2019 e campeã de Wimbledon em 2023.

Nas semifinais, a tenista tcheca, oitava do mundo, terá que enfrentar a jovem ucraniana Marta Kostyuk de 21 anos (27ª do mundo), que surpreendeu a americana Coco Gauff (3ª) vencendo com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (8/6), após três horas de batalha.

Kostyuk se vingou assim de Gauff, que a havia eliminado nas quartas de final do Aberto da Austrália, onde a americana perdeu nas semifinais.