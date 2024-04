Tesla retira quase 4.000 Cybertruck do mercado por problema no acelerador

Tesla convocou a revisão de 3.878 unidades do Cybertruck devido a um defeito que pode causar aceleração involuntária do veículo, aumentando o risco de colisão, conforme documento da agência dos EUA responsável pela segurança nas estradas.

Em 17 de abril, a Tesla notificou a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário que o pedal do acelerador pode ficar preso nos Cybertruck - a versão do carro do futuro da empresa de Elon Musk.

Se o pedal do acelerador ficar preso, seu desempenho e funcionamento "serão afetados, o que pode aumentar o risco de colisão", reconheceu a Tesla à agência.