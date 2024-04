Tsitsipas sofre mas vence Facundo Díaz e vai às semifinais do ATP 500 de Barcelona

O grego Stefanos Tsitsipas, que recentemente se sagrou campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, se classificou para as semifinais no ATP 500 de Barcelona mas com muito sofrimento diante do argentino Facundo Díaz, que via vitória escorrer por suas mãos.

Tsitsipas, atual sétimo colocado do ranking mundial, teve que salvar dois match-points no 'tie-break' decisivo do último set, onde o segundo cabeça de chave do torneio garantiu seu triunfo em um emocionante jogo com parciais de 4-6, 6-3 e 7-6 (10/8).

Facundo Díaz, 53º do ranking da ATP, teve a iniciativa e abriu vantagem nesse 'tie-break', mas o gosto da vitória se foi diante da enorme resistência contra aquele que é o principal favorito a conquistar o troféu no domingo.