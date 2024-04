Zelensky pede à Otan mais ajuda militar à Ucrânia para frear avanços russos

A companhia ferroviária estatal ucraniana denunciou "bombardeios maciços" contra suas infraestruturas em Dnipro e na região próxima e informou a morte de um funcionário.

Perto da linha de frente na região de Donetsk (leste), uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um bombardeio, anunciou o governador.

Zelensky reconheceu perante a Otan as "limitações" de seu Exército, que se defende "valentemente" das tropas rusas, mais numerosas.

Nesta sexta-feira, visitou suas tropas na bacia do Donbass, no leste do país, onde o Exército russo redobrou sua pressão nesses últimos meses.

O presidente disse ter inspecionado "a construção de fortificações", uma das atuais prioridades para frear as tropas de Moscou.

- Bombardeiro russo derrubado -

O comandante das forças aéreas ucranianas, Mikola Oleshchuk, afirmou que suas frotas conseguiram, pela primeira vez desde o início da invasão em fevereiro de 2022, derrubar um bombardeiro russo estratégico de longo alcance Tu-22M3, "portador de mísseis de cruzeiro X-22".