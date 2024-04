Lens vence lanterna Clermont (1-0) e se consolida na 'zona europeia' da Ligue 1

Aos 27 segundos de jogo, no frio estádio da cidade do norte da França, um pênalti cometido pelo zagueiro do Clermont, Chrislain Matsima, sobre Neil El Aynaoui resultou no único gol da partida, marcado por Florian Sotoca.

O Rennes também encerrou uma sequência negativa de três derrotas consecutivas em sua visita ao Nantes (14º).

Os gols só aconteceram no segundo tempo: Arnaud Kalimuendo abriu o placar (67'), Benjamin Bourigeaud ampliou de pênalti (76') e o argelino Amine Gouri fechou nos acréscimos.

No domingo, o Paris Saint-Germain retorna à competição nacional, após conquistar de forma heróica uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. O PSG lidera com 10 pontos de vantagem sobre o Brest.

Os jogadores comandados pelo técnico espanhol Luis Enrique têm um jogo a menos e receberão o Lyon (8º) às 16h00 (horário de Brasília).

Na briga pelo segundo lugar, o Brest receberá o Monaco (3º) horas antes.