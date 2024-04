Swiatek é eliminada por Rybakina nas semifinais do WTA 500 de Stuttgart

A cazaque, campeã de Wimbledon em 2022, é uma das adversárias mais difíceis de Swiatek, que só conseguiu vencê-la duas vezes em seis partidas.

Rybakina havia eliminado Swiatek no ano passado no Masters 1000 de Roma no saibro nas quartas de final, após o abandono da polonesa no terceiro set, e nas oitavas do Aberto da Austrália em 2023.

Nesta temporada, Swiatek havia vencido a cazaque na final em Doha em quadra dura.

"Foi uma partida muito complicada. Meu saque me ajudou nos momentos difíceis. Estou muito feliz por ter vencido", declarou Rybakina depois de se classificar para a final.

Ela enfrentará a ucraniana Marta Kostyuk, de 21 anos e 27ª do mundo, que derrotou a tcheca Marketa Vondrousova, número 8 do mundo, horas depois em dois sets.

Depois de ter eliminado Coco Gauff, vencedora do US Open de 2023 e número 3 do mundo, nas quartas de final na sexta-feira, Marta Kostyuk derrotou outra vencedora de Grand Slam, Vondrousova, que foi campeão em Wimbledon em 2023.