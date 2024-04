Taiwan detecta 21 aviões militares chineses perto de seu território

O Ministério da Defesa de Taiwan relatou ter detectado 21 aviões militares chineses próximos ao seu território na manhã deste sábado (20), um mês antes da posse do novo presidente da ilha, Lai Ching-te.

Do total, 17 aviões entraram na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e se uniram a navios de guerra chineses para patrulhas conjuntas de combate, afirmou o ministério em comunicado.

As forças armadas de Taiwan "estão monitorando as atividades com sistemas de vigilância conjunta e têm implantado os ativos apropriados para responder em conformidade", acrescentou.