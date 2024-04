Equador aprova extradição em referendo (boca de urna)

Cerca de 13,6 milhões dos 17,7 milhões de habitantes foram chamados a votar "sim" ou "não" em 11 questões propostas pelo presidente Daniel Noboa, que buscará a reeleição em fevereiro de 2025.

A extradição de equatorianos é proibida pela Constituição desde 1945. A população havia sido consultada sobre o assunto em fevereiro de 2023, antes do assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, e o "não" venceu com 52%.

- Oxigênio para Noboa -

Mais cedo, o presidente Noboa havia mostrado confiança nos resultados. "Esse referendo definirá o rumo e a política de Estado que seguiremos para poder enfrentar o desafio de lutar contra a violência, o crime organizado", expressou.

Aos 36 anos e eleito em votações atípicas para um período de 18 meses, para concluir o mandato de Guillermo Lasso, Noboa incluiu nesta consulta popular a ampliação das funções dos militares no combate ao crime e o aumento das penas para crimes como o tráfico de drogas.

Pesquisas apontavam uma vitória do "sim" com até 65% dos votos, em um contexto de massacres nas ruas, de violência política e do crescente poder dos traficantes de droga.