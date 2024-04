Maior manifestação contra o governo Petro reúne centenas de milhares de pessoas na Colômbia

- Paz fragilizada -

Manifestantes em diferentes cidades carregavam faixas alusivas à insegurança e à violência de rebeldes e narcotraficantes no campo.

A ambiciosa política de "Paz Total" do governo para encerrar seis décadas de conflito armado gera descontentamento. Seus detratores rejeitam as concessões recebidas pelos grupos armados durante as negociações de paz, apesar das violações frequentes do pactuado nas mesas de diálogo e da pouca vontade de abandonar as armas.

As negociações com os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e as dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) passaram por várias crises, devido a assassinatos, sequestros e ataques às forças públicas.

O país está "piorando" para cerca de 70% dos colombianos, segundo a Invamer.

Os protestos ocorrem também em meio a uma crise hídrica devido a uma grave seca, fazendo mais de 10 milhões de pessoas racionarem água em Bogotá. As chuvas voltaram no fim de semana, mas não foram suficientes, indicaram autoridades.