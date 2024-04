Ruud se vinga de Tsitsipas e conquista ATP 500 de Barcelona 

Tsitsipas, por sua vez, ainda não conseguiu conquistar este título, apesar de ter disputado quatro finais em sete anos.

Com esta vitória em 1 hora e 29 minutos, o norueguês confirma a boa fase a poucas semanas de Roland Garros, onde será um dos favoritos depois de ter sido finalista em 2022 e 2023.

"Para mim significa muito, é o maior título da minha carreira. É algo que procuro há muito tempo", disse Ruud à rede espanhola Teledeporte.

"Não comecei bem, mas felizmente consegui entrar na partida e jogar muito bem no final do primeiro set e no segundo set", acrescentou o norueguês.

Ruud começou atrás no placar quando o grego quebrou seu saque no primeiro set e abriu 2-0.

Apoiado numa poderosa direita, o norueguês reagiu devolvendo o break no sexto game para empatar em 3-3 e abrir a vantagem com o saque, recuperando a iniciativa da partida.