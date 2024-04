Autoridades mexicanas investigam retenção de candidata governista por encapuzados

As autoridades mexicanas estão investigando a detenção momentânea da candidata favorita para vencer a próxima eleição presidencial, Claudia Sheinbaum, do partido governista, por homens encapuzados no estado de Chiapas, no sul do país, disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nesta segunda-feira (22).

López Obrador disse em sua coletiva de imprensa habitual pela manhã que o incidente, que ele descreveu como "muito especial", seria investigado, mas disse que a segurança dos candidatos não seria reforçada.

No entanto, ele considerou que "é muito provável que seja uma armação (...), é muito provável que seja propaganda" para afetar a popularidade do partido governista Morena no período que antecede a eleição de 2 de junho.