Bienal de Veneza chega à 60ª edição e discute humanidade e fragilidade do planeta

A 60ª Bienal Internacional de Arte de Veneza, que abriu suas portas no sábado e vai até novembro na famosa cidade italiana, explora a relação da humanidade com a fragilidade do planeta por meio das geleiras da Groenlândia ou do desmatamento da Amazônia.

- "Sem escrúpulos" -

Na entrada do pavilhão brasileiro, os visitantes descobrem um imponente monte de terra: em suas laterais, raízes e tubérculos de mandioca. E aos seus pés, fluxos de sementes que evocam a vida em diferentes formas - veias humanas, seiva de árvores e rios brasileiros vistos do céu.

No topo do monte, um antigo aparelho de televisão mostra uma mulher falando ao espectador sobre os estragos do desmatamento: "Vocês não aprenderam com seus erros e a floresta continua a ser derrubada a serviço de homens inescrupulosos".