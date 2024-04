Blindados da Revolução dos Cravos voltam a circular em Portugal

"Recebemos ordens para responder ao fogo, se necessário", mas os homens que se encontravam na frente finalmente se renderam, contou este ex-soldado de 74 anos.

Depois de uma primeira parada na Praça do Comércio, às margens do rio Tejo, a coluna dirigiu-se ao quartel da gendarmaria onde Caetano se refugiara com alguns dos seus ministros.

Cercados por milhares de pessoas que vieram apoiá-los, os militares iniciaram negociações com os representantes do regime, que estavam sitiados.

