Coreia do Norte dispara mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos de curto alcance, informou nesta segunda-feira (22) o Exército da Coreia do Sul, no mais recente de uma série testes executados por Pyongyang desde o início do ano.

O Exército sul-coreano afirmou que detectou o lançamento de "vários mísseis balísticos de curto alcance" a partir da região de Pyongyang.

Os mísseis voaram quase 300 quilômetros, antes de cair no mar ao leste da península coreana.