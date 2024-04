Diretor da inteligência militar de Israel deixa o cargo em plena guerra de Gaza

Os bombardeios também atingiram o bairro de Zeitoun, na cidade de Gaza, no norte, e vários drones explodiram no pátio de uma escola, no campo de Al Bureij, no centro.

Em Khan Yunis, a Defesa Civil anunciou no domingo que exumou ao menos 50 cadáveres de palestinos enterrados no complexo do hospital Nasser, um dos maiores do território.

"Alguns corpos estavam nus, o que certamente indica que sofreram tortura e abusos", disse Mahmud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

Correspondentes da AFP viram funcionários da agência desenterrando restos humanos perto do hospital, enquanto moradores de Gaza se aproximaram para tentar encontrar parentes desaparecidos.

Uma das integrantes do grupo de moradores era Um Mohammed al Harazeen, cujo marido desapareceu há um mês. "Ele só saía de casa para conseguir comida e água. Ele desapareceu quando o Exército israelense entrou em Khan Yunis", disse.

A descoberta macabra aconteceu no momento em que o governo dos Estados Unidos aprovou uma ajuda militar de 13 bilhões de dólares para Israel.