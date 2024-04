Erdogan visita Iraque com água, petróleo e segurança na agenda

Por fim, há a espinhosa questão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Durante décadas, a Turquia operou bases militares no norte do Iraque para combater esse grupo rebelde, que Ancara e seus aliados no Ocidente consideram uma "organização terrorista".

O governo central em Bagdá e as autoridades curdas autônomas foram acusados de tolerar as atividades militares da Turquia para proteger os laços econômicos com Ancara.

© Agence France-Presse