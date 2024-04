Israelenses celebram a Páscoa judaica, marcada pela ausência dos reféns

Este ano, muitas famílias deixarão uma cadeira vazia, um símbolo de esperança no retorno dos reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas.

No dia 7 de outubro, combatentes deste grupo realizaram o ataque mais sangrento desde a criação do Estado de Israel em 1948, causando a morte 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

Além disso, mais de 250 pessoas foram sequestradas neste dia, das quais 100 foram libertadas durante uma trégua no final de novembro. Segundo Israel, 34 pessoas entre as que ainda permanecem em cativeiro, morreram.

Na manhã de segunda-feira, os judeus israelenses finalizam seus preparativos: fazem compras, limpam meticulosamente suas casas e, sobretudo, a cozinha, onde todos os vestígios de fermento devem desaparecer, uma vez que o pão fermentado é proibido durante a Pessach.

Rachel Goldberg-Polin, cujo filho Hersh é mantido em cativeiro em Gaza, diz que a Páscoa deste ano terá o sabor do luto e da espera.

- "Como podemos celebrar uma festa?" -

O Exército israelense está mobilizado em diversas frentes desde 7 de outubro, na Faixa de Gaza e na fronteira com o Líbano. As tensões com o Irã também estão em alta.