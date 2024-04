Nobel da Paz presa pede aos iranianos que protestem pela 'guerra contra as mulheres'

A iraniana vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, presa em Teerã, pediu aos seus compatriotas que protestassem contra "a guerra em grande escala contra as mulheres", depois que as autoridades intensificaram a repressão contra elas.

Mohammadi instou as mulheres iranianas a compartilharem as suas histórias sobre as detenções e os abusos sexuais por parte das autoridades em seu Instagram.

Com a atenção global centrada na escalada das tensões no Oriente Médio, as autoridades de Teerã anunciaram este mês que vão reforçar os controles sobre o uso do véu, uma peça que as mulheres são obrigadas a usar desde a Revolução Islâmica de 1979.