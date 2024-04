Ordem judicial retira da oposição venezuelana o controle de um de seus maiores partidos

O máximo tribunal da Venezuela entregou, nesta segunda-feira (22), o controle de um dos principais partidos da oposição a um dirigente expulso pelos seus líderes históricos por considerarem-no um "colaborador" do governo do presidente Nicolás Maduro.

A Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) ordenou "a nomeação de um conselho de administração ad hoc para realizar o necessário processo de reestruturação da organização de finalidades políticas 'Movimiento Primero Justicia', presidida pelo cidadão José Dionisio Brito", segundo decisão publicada no site do tribunal.

Primero Justicia - o partido do duas vezes candidato presidencial Henrique Capriles - junta-se a outras organizações políticas pertencentes à aliança de oposição Plataforma Unitária cujo controle é entregue por meios judiciais a diretivas paralelas.