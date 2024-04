Portugal se prepara para celebrar 50 anos da Revolução dos Cravos

Alguns dos 5.000 militares que participaram no movimento devem desfilar na quinta-feira pelo centro de Lisboa com 15 veículos do período.

Além da sessão comemorativa anual do Parlamento e do tradicional desfile popular, também estarão presentes os presidentes dos países africanos que conquistaram independência após a Revolução dos Cravos para celebrar ao lado do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Alguns pensavam que o passado autoritário de Portugal frearia a ascensão da extrema direita observada em outros países da Europa.

Mas um partido criado em 2019 se consolidou como terceira força política do país, com 18% dos votos nas recentes eleições legislativas.

Embora o fundador e presidente deste partido, André Ventura, tenha criticado o antigo regime, o partido Chega inclui saudosistas da ditadura salazarista.

- "Conhecer a história" -

"Dentro do Chega e de outros partidos, há muitas pessoas na direita que não têm uma visão negativa de (António) Salazar e seu regime", destaca o pesquisador italiano Riccardo Marchi, especialista em direita radical do Instituto Universitário de Lisboa.