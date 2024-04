Prodígio indiano de 17 anos faz história no xadrez

O recorde de precocidade pertence ao lendário russo Garry Kasparov, que foi campeão pela primeira vez aos 22 anos.

Em caso de título mundial, Gukesh repetiria o feito de seu compatriota Viswanathan Anand, que foi o campeão de 2008 a 2013.

Nascido em 19 de maio de 2006, Gukesh esteve na briga pelo título do Torneio de Candidatos desde o início e assumiu a liderança da competição após vencer sua quinta partida contra o franco-iraniano Alireza Firouzja na penúltima rodada.

Gukesh prossegue com sua rápida ascensão no mundo do xadrez, depois de ter sido nomeado grande mestre, a maior distinção da modalidade, com apenas 12 anos, em 2019.

No próximo ranking mundial, que será divulgado no dia 1º de maio, ele subirá para o 6º lugar.

Número um do ranking e cinco vezes campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen decidiu não defender o título em 2023, alegando que estava esgotado com o formato de partidas longas.