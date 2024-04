Roma perde em casa para Bologna, adversário direto na luta por vaga na Champions

A Roma perdeu em casa, por 3 a 1, para o Bologna, e desperdiçou uma oportunidade de se consolidar na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, nesta segunda-feira (22) pela 33ª rodada da Serie A italiana.

Diante de um concorrente direto que ocupa o quarto lugar, a Roma (5ª) perdia por 2 a 0 antes do intervalo e, apesar de ter entrado no jogo com um gol do centroavante iraniano Sardar Azmoun no início da segunda etapa (56'), acabou sofrendo um duro golpe quando o atacante belga Alexis Saelemaekers ampliou pouco depois, aos 65 minutos.

Esta derrota, a segunda no campeonato desde a nomeação, em meados de janeiro, de Daniele De Rossi para o lugar do português José Mourinho, pode custar caro ao time 'giallorosso': a Roma ocupa a quinta posição, que desde a semana passada classifica para a Liga dos Campeões, mas tem apenas um ponto a mais que a Atalanta (6ª).