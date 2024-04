Rússia condena à revelia porta-voz da Meta a seis anos de prisão

A Justiça russa acusa Stone de ter publicado em sua conta no X (ex-Twitter) uma mensagem que "justificava ações agressivas, hostis e violentas contra os militares das Forças Armadas russas", logo após o início da ofensiva na Ucrânia.

A publicação de Stone, feita em 11 de março de 2022, explicou que a Meta decidiu temporariamente não considerar mensagens pedindo a "morte dos invasores russos" como uma violação dessas regras de uso.

Em novembro de 2023, a Rússia incluiu o nome de Andy Stone, diretor de comunicações da Meta, na lista de pessoas procuradas.

Em outubro de 2022, a Rússia havia definido oficialmente o grupo americano, controlador do Facebook, WhatsApp e Instagram, como uma organização "terrorista e extremista", abrindo a possibilidade de fortes processos judiciais contra seus usuários no país.

O Facebook e o Instagram também foram bloqueados na Rússia desde o início da ofensiva na Ucrânia e são inacessíveis sem uma rede privada virtual (VPN), como o X e muitos sites de mídia críticos do poder.

Antes da sua proibição, milhões de russos utilizavam aplicativos da Meta, em particular o Instagram, uma rede que continua sendo muito apreciada pelos jovens do país, apesar do bloqueio.