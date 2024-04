Udinese demite técnico e confirma Cannavaro como substituto

"Fabio Cannavaro é o nosso novo treinador, a Udinese tem o prazer de receber o campeão mundial de 2006 e vencedor da Bola de Ouro de 2006, que assina contrato até 30 de junho de 2024", disse o clube da região de Friuli.

Cannavaro, de 50 anos, chega acompanhado do irmão Paolo como assistente. O ex-zagueiro do Parma, Juventus Torino e Real Madrid, com 136 partidas pela Itália, não comanda uma equipe desde que deixou o Benevento (da 2ª divisão italiana) em 2023.

Como treinador, o italiano passou a maior parte da carreira no Guangzhou FC (antigo Guangzhou Evergrande), em 2014-2015 e 2017-2021, onde conquistou o título de campeão chinês em 2019.

Em Udine a situação é delicada, com a equipe empatada em 28 pontos com o Frosinone, 18º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento do campeonato italiano.

A Udinese disputou um jogo a menos, contra a Roma, que teve de ser interrompido logo aos 20 minutos quando estava empatado em 1 a 1 devido à indisposição do jogador romano Evan Ndicka. A partida será concluída na quinta-feira.

