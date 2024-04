Israel e Hamas, 200 dias de guerra sem sinais de trégua

Netanyahu prometeu que vai prosseguir com a ofensiva contra Rafah, uma cidade na fronteira com o Egito que, segundo as autoridades israelenses, é o último grande reduto do Hamas.

A comunidade internacional levantou a sua voz contra esta ofensiva terrestre, por temer uma catástrofe humanitária em uma cidade que abriga 1,5 milhão de pessoas, a grande maioria deslocadas de outras áreas de Gaza pela guerra.

Segundo autoridades egípcias citadas pelo jornal americano Wall Street Journal, Israel planeja transferir os civis de Rafah para Khan Yunis, onde pretende montar tendas e centros de distribuição de alimentos.

A retirada de civis demoraria entre duas e três semanas e aconteceria em uma coordenação com Estados Unidos, Egito e outros países árabes, como os Emirados Árabes Unidos, segundo as fontes egípcias.

O Senado americano examina a partir desta terça-feira um pacote de ajuda aos seus aliados, incluindo Israel, que poderá ser aprovado ainda esta semana. O plano prevê 13 bilhões de dólares em ajuda militar para Israel e mais de 9 bilhões de dólares em ajuda humanitária para Gaza.

A violência também aumentou na fronteira de Israel com o Líbano, entre o Exército e o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Hamas, que nesta terça-feira anunciou ter atacado duas posições militares no norte de Israel com drones, "em resposta" à morte de um de seus integrantes durante um bombardeio israelense no sul do Líbano.