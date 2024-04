Suposto agente de espionagem chinês preso no Parlamento Europeu

Segundo o site do Parlamento Europeu, Jian Guo faz parte da lista de assistentes credenciados do eurodeputado Maximilian Krah, cabeça de lista do partido alemão de extrema direita AfD nas próximas eleições europeias, em 9 de junho.

É um cidadão alemão que trabalha como assistente de Krah em Bruxelas desde 2019.

Após o anúncio da detenção, e "tendo em conta a gravidade das revelações", o Parlamento Europeu decidiu suspendê-lo imediatamente do cargo.

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, classificou a prisão como "extremamente grave". "Se for confirmado que os serviços de inteligência chineses espionaram o Parlamento Europeu de dentro, seria um ataque contra a democracia europeia", disse.

O grupo de ambientalistas exigiu uma rápida investigação deste "Chinagate", segundo seus próprios termos, para que os primeiros resultados sejam publicados antes das eleições.

"Autocracias como a China ou a Rússia buscam ativamente minar as nossas democracias na Europa. Isso tem que parar", denunciou a deputada Terry Reintke.