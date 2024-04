Invasores de 2021 agora querem trabalhar no Capitólio

Evans não é o único participante do 6 de Janeiro a usar a invasão ao Capitólio como argumento eleitoral. Jason Riddle, candidato ao Congresso nas primárias republicanas em New Hampshire, descreve-se como "um preso político do 6 de Janeiro libertado recentemente com uma mensagem de esperança".

Outros, como Kimberly Dragoo, já perderam suas eleições. Ele buscava um cargo em um conselho de educação do Missouri, mas recebeu sua sentença - duas semanas de prisão - na semana passada.

Trump prometeu anistiar os invasores do 6 de Janeiro se voltar ao poder. Seus críticos afirmam que ele tenta dar uma nova imagem pública aos acontecimentos sangrentos daquele dia, ao apresentar os invasores como vítimas "da mesma perseguição política" que ele.

- 'Fugir ou aceitar' -

Indagado sobre por que decidiu tirar proveito da sua experiência de 6 de Janeiro, Evans respondeu: "Não o fiz. Foi a mídia das notícias falsas. Eu tinha duas opções: fugir ou aceitar. Escolhi aceitar."

"Eu me arrependo de ter acreditado que tínhamos direitos naturais à liberdade de expressão concedidos por Deus, e que ainda tínhamos uma Constituição neste país", disse Evans, ressaltando que, para os eleitores da Virgínia Ocidental que conheceu, seus problemas com a Justiça não têm relevância: "Quando descobrem que sou o candidato que foi preso em 6 de janeiro, eles me cumprimentam, agradecem, dizem que vão votar em mim."