Nadal diz que só jogará em Roland Garros se estiver em condições de 'competir bem'

"Se fosse Roland Garros, eu não jogaria amanhã (quinta-feira)", acrescentou o maiorquino na véspera de sua estreia no Masters 1000 de Madri.

Nadal, que está prestes a fazer 38 anos de idade e é atualmente o 512º colocado no ranking mundial, quase não compete desde janeiro de 2023 devido a vários problemas físicos.

O tenista espanhol confirmou que será a última vez que disputará o torneio na capital espanhola, que já venceu cinco vezes (2005, 2010, 2013, 2014 e 2017).

"Acho que não consigo jogar com 100% [de condições físicas], mas é importante poder jogar pela última vez em Madri. Para mim significa muito jogar nesta quadra onde vivi momentos muito bonitos", disse ele.

- Despedida de Madri -

Ele descartou, porém, que uma possível ausência em Roland Garros significaria o fim da temporada. "O mundo não vai acabar com Roland Garros, embora tenha sido sem dúvida o torneio mais importante da minha carreira. Mas isso não significa que se eu não jogar em Roland Garros tudo vai acabar aí. Tem os Jogos Olímpicos pela frente, há diferentes formatos em que daria para jogar e que me deixaria entusiasmado", disse ele em referência aos Jogos de Paris, de 26 de julho a 11 de agosto, em que, segundo o imprensa espanhola, ele poderia participar em dupla com Carlos Alcaraz.