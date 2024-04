Velhas, mas recicladas: teorias da conspiração ressurgem nos EUA antes das eleições

- Antivacinas e 'Pizzagate' -

Outra teoria da conspiração que se fortaleceu desde a pandemia de covid-19 é a de que as vacinas são nocivas e ineficazes, apesar de ter sido desmentida mais de uma vez pela ciência.

A cruzada contra os imunizantes ganhou um novo impulso com a campanha antivacina do candidato independente Robert F. Kennedy Jr. (RFK), sobrinho do ex-presidente assassinado John Fitzgerald Kennedy (JFK).

Graças, em parte, à disseminação dessas mentiras recicladas, a comunidade antivacina "está mais forte do que antes da pandemia", ressalta Kolina Koltai, pesquisadora do grupo Bellingcat.

"RFK está ganhando muita popularidade e se apresenta como independente", acrescentou. "É um notório antivacina, não é pouca coisa."

Para os analistas, a crescente desconfiança nas instituições favorece a propagação desses conteúdos "zumbis". Outro exemplo é o "Pizzagate": uma teoria que associa uma pizzaria de Washington a uma rede clandestina de tráfico sexual de menores na qual participariam autoridades democratas de alto escalão.